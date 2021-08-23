Trakya'da yoğun görülen dantel böceği popülasyonu kimyasal mücadele sonrası azaldı
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Trakya'da yoğun görülen dantel böceği popülasyonu kimyasal mücadele sonrası azaldı

Trakya'da yoğun görülen dantel böceği popülasyonu kimyasal mücadele sonrası azaldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de yüksek sıcaklık ve yetersiz yağış nedeniyle popülasyonu artan dantel böceklerine karşı yapılan kimyasal mücadele başarılı oldu.

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de yüksek sıcaklık ve yetersiz yağış nedeniyle popülasyonu artan dantel böceklerine karşı yapılan kimyasal mücadele başarılı oldu.

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yeliz Mercan, AA muhabirine, temmuz ayının son haftasından ağustos ayının ilk haftasına kadar yoğun bir şekilde gözlenen istilacı dantel böceklerinin, ciddi düzeyde elimine edildiğini söyledi.

Dantel böceğinin anavatanının Kuzey Amerika olduğunu ifade eden Mercan, böceklerin kaybolmasında en büyük etkenin, kimyasal mücadele kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Dantel böceğinin, soğuk bölgelerde yılda iki, ılıman bölgelerde yılda üç kez üreyerek popülasyonlarının arttığını anlatan Mercan, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği nedeniyle yaşanan daha ılıman ve daha kısa kış aylarının, dantel böceklerinin sağkalımını artırdığı ve ilkbaharın ortaya çıkış zamanlamasını etkileyerek yılda daha fazla nesile neden olduğu tahmin edilmektedir. Yapılan çalışmalarda Amerika ve Kanada'ya göre Avrupa'daki iklimin dantel böceğinin yayılması için daha elverişli olduğu ortaya konmuştur.

Bu yıl Türkiye'de de son elli yılın en sıcak üçüncü kışı yaşanmış ve Marmara'da uzun yıllar temmuz sıcaklıklarında yükseliş gözlenmiştir. Yaşanan bu iklim değişikliğinin doğrudan veya dolaylı etkilerinin, dantel böceklerinin varlığını ve dağılımını etkilediği düşünülmektedir."

Dantel böceklerinin, yaprakların hücre içi sıvısını emerek beslendiklerini ve bitkilerin fotosentezini olumsuz etkilediklerini anlatan Mercan, özellikle bu böceklerden kaynaklı, meşe ormanlarında sararmaların meydana geldiğini sözlerine ekledi.

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Trakya'da yoğun görülen dantel böceği popülasyonu kimyasal mücadele sonrası azaldı
Trakya'da yoğun görülen dantel böceği popülasyonu kimyasal mücadele sonrası azaldı
Trakya'da yoğun görülen dantel böceği popülasyonu kimyasal mücadele sonrası azaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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