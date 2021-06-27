YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Öğrencilerin gelişi Dışarda bekleyen aileler SİVAS - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve 1 milyon 781 bin 760 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.