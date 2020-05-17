Trakya'da yılın üç ayında ihracat yüzde 9 arttı Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomideki olumsuz etkilerine rağmen Trakya'da yılın ilk üç ayında ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttığını söyledi.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomideki olumsuz etkilerine rağmen Trakya'da yılın ilk üç ayında ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttığını söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 56,8 milyon dolar artışla 960,6 milyon dolar, Kırklareli'nin 4 milyon dolar artışla 101,6 milyon dolar ve Edirne'nin 4,8 milyon dolar artışla 27 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

Trakya'nın tarım ve sanayi ürünlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şahin, "İhracatımızda tarım, orman ve makine sektörü ürünleri önemli yer tutuyor. Bunların ardından plastik kauçuk, elektrikli ev aletleri ve bunların yan ürünleri geliyor. Ayrıca tekstil makineleri ve tekstil ürünleri de ihracat yapılan önemli sektörlerimizdendir." dedi.

Şahin, ilk çeyrekte Edirne'nin en çok ihracat yaptığı ülkenin Bulgaristan olduğunu, bu ülkeyi Yunanistan ve Katar'ın takip ettiğini dile getirdi.

Kırklareli'nin en çok ihracat yaptığı ülkenin ise Yemen olduğunu, bu ülkeden sonra Angola, Venezuela ve Sudan'ın geldiğini ifade eden Şahin, "Tekirdağ'ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke Almanya oldu. Tekirdağ'ın ihracat yaptığı ülkelerin çoğunluğunun Avrupa ülkeleri olması dikkati çekiyor." diye konuştu.

"Salgına rağmen ihracatta artış yaşandı"

Şahin, Trakya'da oda ve borsalarla birlikte firmaların ihracatlarını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen yılın ilk üç ayında Edirne'nin 22,2 milyon dolar, Kırklareli'nin 97,6 milyon dolar, Tekirdağ'ın 903,8 milyon dolar ihracat yaptığını görüyoruz. Trakya'da geçen yılın ilk üç ayında ihracatın toplamı 1,02 milyar doları geçiyor. 2020 yılının ilk üç ayında ise bu rakamın yaklaşık 1,1 milyar dolar olduğunu düşünürsek, bu yıl yüzde 9-10 oranında artış olduğunu görüyoruz. Küresel ekonominin salgın nedeniyle bu kadar ciddi sarsıntılar geçirdiği bu dönemde ihracat rakamlarının artması ileriye umutla bakmamızı sağlıyor."

Tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınında Trakya'da ihracatın hiçbir zaman durma noktasına gelmediğini vurgulayan Şahin, bu süreçte ilgili kurum ve kuruluşlarla siparişlerin devamı için çalışmalar yaptıklarının altını çizdi.

Şahin, gelecek aydan itibaren ihracatta yavaş da olsa yeniden ivmelenme beklediklerini aktararak, "Temmuzdan itibaren firmaların tam kapasite çalışmaya başlayarak aldığı siparişleri teslim edeceğini düşünüyoruz. Salgın sürecinde bu 3 aylık kısmi yavaşlamanın önümüzdeki günlerde daha fazla çalışılarak kapatılacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA