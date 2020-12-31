Trakya'da yılbaşı öncesi 9 ton 171 kilogram sahte içki ele geçirildi
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Trakya'da yılbaşı öncesi 9 ton 171 kilogram sahte içki ele geçirildi

31.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:52
Trakya'da yılbaşı öncesi 9 ton 171 kilogram sahte içki ele geçirildi

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 9 ton 171 kilogram sahte içki ele geçirildi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 9 ton 171 kilogram sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Trakya'da piyasaya sahte içki sürmek isteyen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 ton 171 kilogram sahte içki, 377 litre etil alkol, 605 şişe kaçak içki ve 776 şişe kaçak içki yapımında kullanılan aroma ve esans ele geçirildi.

Operasyonlarda 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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