Trakya'da yeni yıl coşkusu

01.01.2020 01:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:14

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni yıl coşkuyla karşılandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni yıla Yunanistan sınırında nöbet tutan Mehmetçik ile girdi.

Vali Canalp, Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Arda Bölüğü'nde, 54. Mekanize Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Aytuğ Yörüyüş tarafından karşılandı.

Daha sonra Mehmetçik ile buluşan Canalp, Yunanistan sınırında nöbet tutan askerlerin yeni yılını kutladı.

Mehmetçiğin asker ocağında da bir aile ortamında olduğunu belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Askerlerimiz ailelerinden uzakta görünseler de aslında uzakta değiller. Burası da bir aile ortamı. Komutanlar onların babaları, ağabeyleri, kardeşleri. İnşallah girmiş olduğunuz yeni yıl da tıpkı ailenizle girdiğiniz önceki yeni yıllar gibi olsun. Aile ortamında hissettiğiniz duygular nelerse inşallah bu duyguları size hissettirmiş olalım. Burada bulunma amacımız da kahraman Mehmetçiğe bu duyguyu hissettirmek. Eğer bu duyguyu hissettirebilirsek 2020 yılına en bahtiyar giren kişiler olacağız."

Daha sonra Vali Canalp, Mehmetçik ve komutanlarla kışlada düzenlenen yeni yıl programına katıldı.

Öte yandan Edirne'de vatandaşlar 2020'nin gelişini Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen kutlama programıyla karşıladı.

Konserlerin olduğu program havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kırklareli'nde yeni yıl sevinci

Kırklareli'de vatandaşlar yeni yılı coşkuyla kutladı.



Işıklarla süslenen Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, dj Doğa Uzunçay, Ada Kale Ritim Grubu konseri ve Thrace Dance grubu gösterisi ile eğlendi.

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, kuşların ve sokak hayvanlarının canının tehlikeye atılmaması amacıyla havai fişek gösterilerinin yapılmadığı belirtildi.



Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.



Tekirdağ'daki kutlamalar

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla Tekirdağ Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniğinde 2019 yılının son 2020'nin ise ilk bebeklerinin ailelerini kutladı.



Vali ve eşi Güllühan Yıldırım, aileleri kutlayarak bebeklere altın taktı.

112 Acil Komuta Merkezi'ni ziyaret eden Yıldırım, daha sonra İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ile polis ve jandarma kontrol noktalarında görevli personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.



Vali Yıldırım, yeni yıla uygulama noktasındaki güvenlik güçleriyle girdikten sonra İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Güzel bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Yıldırım, yeni yılın sağlık ve huzur getirmesi dileğinde de bulundu.

Kaynak: AA