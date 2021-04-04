KIRKLARELİ/EDİRNE/TEKİRDAĞ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçimler için oylarını kullandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KIRKLARELİ/EDİRNE/TEKİRDAĞ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçimler için oylarını kullandı

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler Bulgaristan'daki genel seçimler için sandık başına gitti.

Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler Bulgaristan'daki genel seçimler için sandık başına gitti.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde seçimler için 9 sandık açıldı. Ön beyanda bulunan 5 binden fazla kişinin bugün oy kullanması bekleniyor.

Edirne'de Bulgaristan Başkonsolosluğu'na gelen vatandaşlar, Bulgaristan kimlikleri ve pasaportlarını göstererek oylarını kullanmaya başladı.

Oy kullanan vatandaşlardan Hikmet Çavuşoğlu seçimlerin iki ülke için de hayırlı olmasını diledi.

Sabah yoğunluğa kalmamak için erken geldiğini anlatan Çavuşoğlu, herkesin demokratik hakkını kullanması gerektiğini vurguladı.

Tekirdağ ve Kırklareli'de de çifte vatandaşlık sahibi kişiler milletvekili seçimleri için oylarını kullanmaya başladı.

Kırklareli

Kırklareli'nde yaşayan çifte vatandaşlar Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi ile Lüleburgaz 8 Kasım Ortaokulu'nda sandık başına gitti.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, gazetecilere Türkiye'de 35 sandıkta oy kullanıldığını anımsattı.

Kovid-19 salgınına rağmen seçime yoğun bir katılım olduğunu gözlemediklerini ifade eden Ateş, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Oy kullanan vatandaşlardan Salih Başaran ise sabahın erken saatinde gelerek vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Tekirdağ'da da yaşayan çifte vatandaşlar Süleymanpaşa İlkokulu'nda sandık başına giderek oylarını kullandı.

"Seçimlerin Bulgaristan'a ve hatta ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine, öncelikle seçimlerin tüm soydaşlarına hayırlı olmasını diledi.

Bugün yapılacak oylamanın sonunda seçilecek partilerin Türkiye ile iyi ilişkilere devam etmesini arzuladıklarını anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Trakya'da 70 binden fazla oy atma potansiyeli olan vatandaşımız var. Fakat maalesef pandemi dönemi ve farklı sebeplerden dolayı bazı çifte vatandaşlar oy atma eğiliminde değiller. Trakya'da 5 binden fazla kişi 'oy kullanacağım' diye ön beyanda bulunmuş. Ben yapılacak seçimlerin Bulgaristan'a ve hatta ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

KIRKLARELİ/EDİRNE/TEKİRDAĞ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçimler için oylarını kullandı
KIRKLARELİ/EDİRNE/TEKİRDAĞ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçimler için oylarını kullandı
KIRKLARELİ/EDİRNE/TEKİRDAĞ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçimler için oylarını kullandı
KIRKLARELİ/EDİRNE/TEKİRDAĞ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçimler için oylarını kullandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Dilan Çıtak Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Hatayspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KIRKLARELİ/EDİRNE/TEKİRDAĞ - Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçimler için oylarını kullandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 09:47:48. #1.15#
title