Trakya'da yarın sağanak bekleniyor

Trakya'da yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Trakya'da yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hafta başında aniden yükselen hava sıcaklığı Edirne'de 29, Kırklareli'nde 28 ve Tekirdağ'da 22 derece ölçüldü.

Bölgede yarın görülecek sağanakla, sıcaklıkların da düşmesi bekleniyor.

???????Hafta ortasına kadar sıcaklıkların Edirne'de 22, Kırklareli ve Tekirdağ'da 20 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran