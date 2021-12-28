Trakya'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler
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Trakya'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Trakya'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Trakya'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

EDİRNE (AA) - Trakya'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Trakya'da aralıklarla devam eden sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağı öngörülüyor.

Sağanağın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde 30 Aralık Perşembe günü sabah saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyasında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den 3 bölgeye önemli uyarı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den 3 bölgeye önemli uyarı! Sağanak yağış geliyor

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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