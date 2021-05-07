KIRKLARELİ - Trakya'da yarın açılacak halk pazarlarında esnaflar tezgahlarını bir gün öncesinde kurmaya başladı
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KIRKLARELİ - Trakya'da yarın açılacak halk pazarlarında esnaflar tezgahlarını bir gün öncesinde kurmaya başladı

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Pazar yerlerinin cumartesi günü açılması yönündeki kararın ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da pazarcı esnafı hazırlıklarına başladı.

Pazar yerlerinin cumartesi günü açılması yönündeki kararın ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da pazarcı esnafı hazırlıklarına başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla pazar yerlerinde hazırlık hareketliliği yaşandı.

Trakya'da pazarcı esnafı, valilikler ve kaymakamlıklarca belirlenen alanlarda bir gün öncesinde tezgahlarını kurmaya başladı.

Kırklareli kapalı pazar yerine gelen birçok esnaf, tezgahlarını kurmak için ter döktü.

Esnaf Çağatay Tetik, AA muhabirine tam kapanma sürecinde pazarların açılmasını olumlu karşıladıklarını söyledi.

Bir gün öncesinde pazar yerine gelerek hazırlıklarını yaptıklarını ifade eden Tetik, çalışmaları Kovid-19 tedbirlerine uyarak sürdürdüklerini dile getirdi.

Yarın da sosyal mesafe, temizlik, hijyen kurallarına en üst düzeyde uymaya özen göstereceklerini belirten Tetik, "En önemlisi tezgaha koyduğumuz malı müşteriye seçtirmeyeceğiz. Kendimiz doldurup vereceğiz" dedi.

Yeniden tezgah açacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Tetik şöyle devam etti:

"Tezgahımıza istiridye mantarı, domates, salatalık, yanına ek ürün olarak koyacağız. Pazarda Valiliğimizin belirlediği kapsamda sebze ve meyve satışı yapılacak."

Edirne ve Tekirdağ'da da pazarcılar hazırlıklarını sürdürüyor.

KIRKLARELİ - Trakya'da yarın açılacak halk pazarlarında esnaflar tezgahlarını bir gün öncesinde kurmaya başladı
KIRKLARELİ - Trakya'da yarın açılacak halk pazarlarında esnaflar tezgahlarını bir gün öncesinde kurmaya başladı
KIRKLARELİ - Trakya'da yarın açılacak halk pazarlarında esnaflar tezgahlarını bir gün öncesinde kurmaya başladı
KIRKLARELİ - Trakya'da yarın açılacak halk pazarlarında esnaflar tezgahlarını bir gün öncesinde kurmaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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