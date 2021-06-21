KIRKLARELİ - Trakya'da yapılan aşı 1 milyon 178 bin 823 doza ulaştı
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KIRKLARELİ - Trakya'da yapılan aşı 1 milyon 178 bin 823 doza ulaştı

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Trakya'da, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 1 milyon 178 bin 823 doz aşı yapıldı.

Trakya'da, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 1 milyon 178 bin 823 doz aşı yapıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da randevularını alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını oluyor.

Dün başlayan 30 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmaları da sürüyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan vatandaşlardan Hatice Çalık, AA muhabirine, aşısını yaptırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Herkesin bilime güvenerek aşı olması gerektiğini ifade eden Çalık, "Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Hepimize yardımcı oldular herkes için çalıştılar teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

Umutcan Topuz ise sağlıklı yaşamak için aşısını olduğunu söyledi.

Tüm ülke insanlarının aşılanmasının toplumsal bağışıklık açısından önemli olduğunu vurgulayan Topuz, aşı çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar Edirne'de 320 bin 216, Kırklareli'nde 268 bin 46, Tekirdağ'da 590 bin 561 doz aşı yapıldı.

KIRKLARELİ - Trakya'da yapılan aşı 1 milyon 178 bin 823 doza ulaştı
KIRKLARELİ - Trakya'da yapılan aşı 1 milyon 178 bin 823 doza ulaştı
KIRKLARELİ - Trakya'da yapılan aşı 1 milyon 178 bin 823 doza ulaştı
KIRKLARELİ - Trakya'da yapılan aşı 1 milyon 178 bin 823 doza ulaştı
KIRKLARELİ - Trakya'da yapılan aşı 1 milyon 178 bin 823 doza ulaştı
KIRKLARELİ - Trakya'da yapılan aşı 1 milyon 178 bin 823 doza ulaştı
KIRKLARELİ - Trakya'da yapılan aşı 1 milyon 178 bin 823 doza ulaştı
KIRKLARELİ - Trakya'da yapılan aşı 1 milyon 178 bin 823 doza ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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