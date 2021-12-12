Trakya'da yağmur etkili oluyor - Haberler
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Trakya'da yağmur etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trakya'da yağmur etkili oluyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Trakya'da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı.

KIRKLARELİ (İHA) - Trakya'da yağmur etkili oluyor

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Trakya'da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dışarıda olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar da yağmurdan korunmak için otobüs durağı gibi alanlara sığındı.

Trakya'da yağmur etkili oluyor

Trakya'da yağmur etkili oluyor

Trakya'da yağmur etkili oluyor

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Son Dakika Haberleri

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