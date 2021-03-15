Trakya'da yaban hayvanları için doğaya 16 ton 595 kilogram yem bırakıldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya 16 ton 595 kilogram yem bırakıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya 16 ton 595 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının geçiş güzergahlarına ot, saman, mısır, karma ve besi yemi bırakıldığı belirtildi.

Edirne'de 4 ton 570 kilogram, Tekirdağ'da 6 ton 275 kilogram, Kırklareli'nde ise 5 ton 750 kilogram yemin doğaya bırakıldığı ifade edilen açıklamada, yaban hayvanlarına her koşulda destek olunmaya çalışıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran