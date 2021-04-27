Trakya'da vatandaşlar "tam kapanma tedbirlerine" tam uyum sağlanmasını istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya'da vatandaşlar "tam kapanma tedbirlerine" tam uyum sağlanmasını istiyor

Trakya'da vatandaşlar 'tam kapanma tedbirlerine' tam uyum sağlanmasını istiyor
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Trakya'da yaşayanlar, tam kapanma tedbirlerinin yanı sıra vatandaşların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasıyla vaka sayılarının düşmesini bekliyor.

Trakya'da yaşayanlar, tam kapanma tedbirlerinin yanı sıra vatandaşların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasıyla vaka sayılarının düşmesini bekliyor.

Trakya illerinde vaka sayıları Edirne ve Kırklareli'nde düşüşe geçti, Tekirdağ'da ise yükseldi.

Nüfusa göre vaka sayılarını sıralamasında Türkiye genelinde 16. sırada olan Edirne'de uzun sürenin ardından ilk kez vaka düşüşü gözlendi.

Vaka sayılarının risk grubuna göre sınıflandırılması sonrası kısa sürede "çok riskli" iller arasında yer alan Edirne'de, vaka sayıları geçen hafta pik yaptığı 100 bin kişide 590,05'ten 536,83'e geriledi.

Kırklareli önceki hafta hem vaka sayısı hem de vaka artışı bakımından listenin ilk sırasında yer alırken tedbirlere uyum, kısa sürede vaka sayılarındaki düşüşe yansıdı.

Geçen hafta 100 bin kişide 830,44 olan vaka sayısı 721,80'e düştü. Vaka sayıları düşmesine rağmen Kırklareli en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasında 4. sırada yer alıyor.

Tekirdağ'da ise vaka sayıları yükselmeye devam ediyor. Geçen hafta 100 bin kişide 747,13 olan vaka sayısı, bu hafta 772,20'ye yükseldi. Tekirdağ, en çok vakanın görüldüğü iller arasında 3'üncü sırada bulunuyor.

"İnsan sağlığı için faydalı bir karar"

Edirneli Vedat Keskin, AA muhabirine, alınan tam kapanma kararının insan sağlığı açısından faydalı olduğunu söyledi.

Bu süreçte herkesin kurallara uyması gerektiğini dile getiren Keskin, "Bu, insanların sağlığı için yapılan bir şey. İnsanlar yeteri kadar kendilerini kollamıyor. Komşu ziyaretleri ve gezmeler oluyor. Kapanması çok iyi oldu. İnsanlar ölüyor, hastaneler dolu. Para sıkıntısı olabilir ama bir ay sonra çalışırsın para kazanırsın. Ancak sağlık gitti mi geri gelmez." dedi.

Nurettin Kurt ise ailece Kovid-19 geçirdiklerini belirterek, "Çok zor bir süreçti. Herkes önlemini almalı. Tam kapanmanın, vakaların düşmesine büyük katkısı olur. İnşallah bu virüs belasından en kısa sürede kurtulacağız." diye konuştu.

Vatandaşlar umutlu

Kırklareli'nde kent sakinlerinden Hüseyin Kahya, tam kapanma kararını son derece olumlu karşıladığını söyledi.

Kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını ve çok zor atlattığını vurgulayan Kahya, şöyle konuştu:

"Tam kapanma kararına çok sevindim. Çünkü bu hastalıkla başka türlü baş edemeyiz. Kendim de bu hastalığa yakalandım, yaklaşık 5 ay oldu ama hala etkileri devam ediyor. Vatandaşlar yine sosyal mesafeye, maskeye ve temizliğe dikkat etsin. Tam kapanma sürecinde yasaklara uyarsak pandemiyi atlatacağımıza, kurtulacağımıza inanıyorum ama yeter ki yasaklara uysunlar."

Kadir Şenel ise kapanma süreciyle vakaların düşeceğine inandığını vurgulayarak, "Bu hastalığın başka türlü biteceği de yok. Doğru olan buydu zaten. Keşke daha önce yapılsaydı da bu durumlara gelinmesiydi. Herkes maskesini taksın, mesafesini korusun, evinde çıkmasın, doğru olan bu. Geçen gün bende aşımı vuruldum. Kimse korkmasın herkes aşısını vurulsun tedbirini alsın." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da yaşayan Hasan Bedel de her hafta kentte vakaların artmasının üzücü olduğunu belirterek, "Dün akşam alınan tam kapanma kararını olumlu karşıladık. İnşallah kapanma ile çarşı ve pazarlarda hareketlilik azalacaktır. Bu sayede Ramazan Bayramı'na kadar vaka sayılarının da düşeceğini ümit ediyoruz. Vaka sayılarının da düşmesiyle inşallah çifte bayram yapacağız." dedi.

Mustafa Yıldız ise tam kapanmanın salgın ile mücadele faydalı olacağını, bayram sonrası daha güzel günlerin geleceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
Balıkçı tezgahlarının yeni gözdesi menekşe balığı oldu
Balıkçı tezgahlarının yeni gözdesi menekşe balığı oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trakya'da vatandaşlar "tam kapanma tedbirlerine" tam uyum sağlanmasını istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:44:48. #1.14#

title