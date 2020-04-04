Trakya'da vatandaşlar sağanağın da etkisiyle dışarıya çıkmadı Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, sağanağın da etkisiyle "evde kal" çağrısına uyuyor.

Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, sağanağın da etkisiyle "evde kal" çağrısına uyuyor.

Sağanağın etkili olduğu Tekirdağ'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla polis ekipleri cadde ve sokaklarda devriye gezerek denetim gerçekleştirdi.

Gençlerin sıkça zaman geçirdiği kent merkezindeki Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı, Bedesten Çarsısı ve Değirmenaltı bölgesinin boş olduğu görüldü.

Kaynak: AA