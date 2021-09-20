Trakya'da vatandaşlar Kovid-19 ile mücadelede aşılanmaya devam ediyor - Haberler
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Trakya'da vatandaşlar Kovid-19 ile mücadelede aşılanmaya devam ediyor

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Trakya'da vatandaşlar Kovid-19 ile mücadelede aşılanmaya devam ediyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 84,86, ikinci doz ortalaması yüzde 67,70 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Tekirdağ'da yüzde 90,6, Edirne'de yüzde 89,7, Kırklareli'nde yüzde 87,8, olarak açıklandı.

Nüfusa oranla, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Tekirdağ 6'ncı, Edirne ise 8'inci sırada yer alıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde üçüncü doz aşısını olan Osman Şimşek, AA muhabirine, tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini söyledi.

Salgında korunmanın en büyük silahın aşı olduğunu ifade eden Şimşek, aşı olmadan bu salgının üstesinden gelinmesinin zor gibi göründüğünü kaydetti.

Vatandaşlardan Necati Güner ise aşı olduktan sonra kendini hastalığa karşı güvende olduğunu ifade etti.

Yoğun bakımda yatan hastaların bir çoğunun aşısız olduğunu duyduğunu anlatan Güner, bu nedenle aşı olduğunu kaydetti.

Trakya'da vatandaşlar Kovid-19 ile mücadelede aşılanmaya devam ediyor

Trakya'da vatandaşlar Kovid-19 ile mücadelede aşılanmaya devam ediyor

Trakya'da vatandaşlar Kovid-19 ile mücadelede aşılanmaya devam ediyor

Trakya'da vatandaşlar Kovid-19 ile mücadelede aşılanmaya devam ediyor

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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