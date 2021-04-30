EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlar ikametlerine en yakın camide cuma namazlarını kıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlar ikametlerine en yakın camide cuma namazlarını kıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde cuma namazlarını evlerine en yakın camilerde kıldı.

Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde cuma namazlarını evlerine en yakın camilerde kıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar, evlerine en yakın camilerde namazlarını yanlarında getirdikleri seccadelerde eda etti.

Edirne'de başta Selimiye Camisi olmak üzere kent genelindeki camilerde cuma namazı kılındı.

Edirneli Mustafa Şap, gazetecilere yaptığı açıklamada evine en yakın olan camiye gelerek namazını kıldığını söyledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tedbirlerini aldıklarını belirten Şap, "İnşallah bu dönemi en iyi şekilde atlatacağız ve bayramdan sonra vakalar azalacaktır." dedi.

Kırklareli'nde ise Hızırbey Cami başta olmak üzere tüm camilerde cuma namazı kılındı.

Tekirdağ'da da vatandaşlar, ikametlerine en yakın camilere giderek namaz kıldı.

EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlar ikametlerine en yakın camide cuma namazlarını kıldı
EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlar ikametlerine en yakın camide cuma namazlarını kıldı
EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlar ikametlerine en yakın camide cuma namazlarını kıldı
EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlar ikametlerine en yakın camide cuma namazlarını kıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

17 günlük tam kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
17 günlük tam kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Hulusi Akar Meral Akşener Adnan Menderes
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Muslera Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EDİRNE/KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlar ikametlerine en yakın camide cuma namazlarını kıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:16:40. #1.15#

title