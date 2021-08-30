Trakya'da vatandaşlar aşılama çalışmalarına ilgi gösteriyor
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Trakya'da vatandaşlar aşılama çalışmalarına ilgi gösteriyor

Trakya'da vatandaşlar aşılama çalışmalarına ilgi gösteriyor
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kovid-19 salgınına karşı sürdürülen aşılama çalışmalarına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kovid-19 salgınına karşı sürdürülen aşılama çalışmalarına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 77, ikinci aşı doz ortalaması ise yüzde 59,02 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 86,8, Edirne'de yüzde 87,9, Tekirdağ'da ise yüzde 85,1 olarak açıklandı.

Nüfusa oranla, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Edirne 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ 7'inci sırada yer alıyor.

"Herkes aşısını olsun"

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Halim Hançer, iki doz Kovid-19 aşısını tamamladığını söyledi.

Aşılarına dikkat ettiğini ifade eden Hançer, "Daha güvendeyim. Herkesin aşısını yaptırmasını istiyorum. Sağlıklı yaşamak için aşı şart. Şimdi ikinci aşımı oldum üçüncüyü de üç ay sonra yaptıracağım. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum bizler için canla başla çalıştılar." diye konuştu.

İlkay Türk de ilk doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Çevresindeki arkadaşlarının yan etki görmemesi üzerine aşı yaptırmaya ikna olduğunu aktaran Türk, "Öncesinde bir kararsızlık vardı. Gidişatın ne olacağını bilmiyordum. Zaman geçince ikna oldum." dedi.

Trakya'da vatandaşlar aşılama çalışmalarına ilgi gösteriyor
Trakya'da vatandaşlar aşılama çalışmalarına ilgi gösteriyor
Trakya'da vatandaşlar aşılama çalışmalarına ilgi gösteriyor
Trakya'da vatandaşlar aşılama çalışmalarına ilgi gösteriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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