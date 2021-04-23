KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'ı balkonlardan İstiklal Marşı okuyarak kutladı
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KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'ı balkonlardan İstiklal Marşı okuyarak kutladı

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Trakya'da vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümünü evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Trakya'da vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümünü evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Edirne'de tüm mahallelerde vatandaşlar evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Bayram dolayısıyla vatandaşların evlerini bayrak ve balonlarla süslediği görüldü.

Kırklareli'nde de kentteki hoparlörlerden İstiklal Marşı çalındı. Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Kırklareli Valiliği koordinesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü dolayısıyla araç konvoyu düzenlendi.

Tekirdağ'da da vatandaşlar, evlerinin balkonunda ve bahçelerde İstiklal Marşı'nı okudu.

KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'ı balkonlardan İstiklal Marşı okuyarak kutladı
KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'ı balkonlardan İstiklal Marşı okuyarak kutladı
KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'ı balkonlardan İstiklal Marşı okuyarak kutladı
KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'ı balkonlardan İstiklal Marşı okuyarak kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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