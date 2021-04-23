KIRKLARELİ - Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'ı balkonlardan İstiklal Marşı okuyarak kutladı

Trakya'da vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümünü evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı okuyarak kutladı.