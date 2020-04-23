Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu
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23 Nisan, Güncel, Haber

Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de vatandaşlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine İstiklal Marşı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinin balkonlarından okudu.

23.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:18
Trakya'da vatandaşlar 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarında okudu

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de vatandaşlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine İstiklal Marşı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evlerinin balkonlarından okudu.

Edirne'de tüm mahallelerde vatandaşlar evlerinin balkonuna ve bahçesine çıkarak saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Bayram dolayısıyla vatandaşların evlerini bayrak ve balonlarla süslediği görüldü.

Yancıkçı Şahin Mahallesi'ndeki Mümin Ağa Apartmanı sakinlerinden Ferhat Özkan, TBMM'nin açılışının ve Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinliklerine özel hazırlık yaparak, kutlama programı düzenledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu büyük boy poster ve Türk bayrağı asılan apartmanda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konfeti atıldı.

Çocukların okuduğu şiir ve şarkılar projektörle karşı apartmanın duvarına yansıtıldı.

Edirne Belediye Bandosu da içerisinde Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da bulunduğu iki katlı üstü açık otobüsle kenti gezerek marşlar seslendirdi.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da vatandaşlar, evlerinin balkonunda ve bahçelerde İstiklal Marşı'nı okudu.

100. Yıl Mahallesi Ekrem Tantu Caddesi'ndeki evlerin camları ve balkonları, TBMM'nin açılışının ve Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi.

Kırklareli'nde de evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı söyledi.

Vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla evlerini bayrak ve balonlarla süslediği görüldü.

Kırklareli Belediyesi de hoparlörden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'de yaptığı bir konuşmayı dinletti.

Kırklareli Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları acil servis önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

Kaynak: AA

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