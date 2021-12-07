Trakya'da vakalar artıyor; Tekirdağ'da 55 bin kişi aşıya ikna edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları tablosunda, Kırklareli'nin 308,51 olan vaka sayısı 379,83'e, Edirne'nin 159,16 olan vaka sayısı 212,13'e, Tekirdağ'ın 262,61 olan vaka sayısı 288,14'e yükseldi. Kırklareli vaka sayısı artan 5'inci, Edirne ise 10'uncu il oldu. Tablonun ardından Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritasına göre de 3 il kırmızıya büründü. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 83,9 ile Türkiye'de 5'inci sırada yer aldı. Tekirdağ'da ise aşılama oranı yüzde 81,6, Edirne'de de yüzde 82,0 oldu.

Lise öğrencisi Göktuğ Furkan, "Ben çoğunlukla maske takmıyorum, uzun süredir de takmadım. Sevmiyorum o nedenle maske takmıyorum. Kendimi koruduğumu düşünüyorum, olursak da yapacak bir şey yok. Maskeyi özellikle çok kalabalık yerler olursa takıyorum" dedi.