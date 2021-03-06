Bursa ve Yalova'da vaka sayısı yükselişe geçti
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Bursa ve Yalova'da vaka sayısı yükselişe geçti

06.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:06
Bursa ve Yalova'da vaka sayısı yükselişe geçti

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasındaki verilere göre, Bursa ve Yalova'daki vaka sayıları artış gösterdi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasındaki verilere göre, Bursa ve Yalova'daki vaka sayıları artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında 'orta risk' grubunda 'sarı' renkte yer alan Bursa ile 'yüksek riskli' iller arasında 'turuncu' renkle gösterilen Yalova'da vaka sayıları arttı. 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısında, 2 Mart'ta, 49,78 olan Bursa 58,55'e, 85,01 olan Yalova ise 134,76'ya yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gurbet GÖKÇE

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