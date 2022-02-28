Trakya'da vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'da vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor

AA, Salih Baran - Güncel
 - Güncelleme:
Trakya'da vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor

Trakya'da vaka sayılarında devam eden düşüşün son verilerde de devam ettiği görüldü.

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da vaka sayılarında devam eden düşüşün son verilerde de devam ettiği görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Verilere göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen 677,72'lık vaka sayısı 563,92'ye düştü.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de, temmuz ortalarında artış görüldü. Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman yükselen vaka sayıları son verilere göre düşüş yönlü oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde de vakalar, son verilere göre düştü.

Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1229,38'den 886,63'e Tekirdağ'da da 805,19'dan 543,74'e geriledi.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle:

18-24 Aralık25-31 Aralık1-7 Ocak8-14 Ocak15-21 Ocak22-28 Ocak29 Ocak - 4 Şubat5-11 Şubat12-18 Şubat
Edirne329,11428,44527,51468,41502,50537,57724,69677,72563,92
Kırklareli468,85590,21843,43910,88889,321214,421489,201229,38886,63
Tekirdağ333,00387,12547,61707,54814,011020,011121,58805,19543,74

AA / Salih Baran - Güncel

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Ocak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title