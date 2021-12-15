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Trakya'da vaka sayılarında korkutan artış

Trakya'da vaka sayılarında korkutan artış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs vakalarının arttığı ilk 10 ili açıkladı.

KIRKLARELİ (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs vakalarının arttığı ilk 10 ili açıkladı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide vaka oranını gösteren haftalık haritayı açıkladı. 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre Edirne, Tekirdağ ve Kırkareli'de vaka oranları bir önceki haftaya göre artış gösterdi. Kırklareli'nde her 100 bin kişide görülen vaka oranı bir önceki hafta 379,83 iken, bu hafta 456,13'e yükseldi. Tekirdağ'da 288,14'dan 336,43'e, Edirne'de ise 212,13'den 278,59'a yükseldi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller arasında yer aldı.

Vaka sayılarının artmasına rağmen caddelerde maskesiz gezen çok sayıda vatandaşın olduğu kameralara yansıdı. Trakya'da en yüksek vaka oranına sahip Kırklareli'nde ise caddelerdeki yoğunluk tedirgin ediyor.

Kapalı ortamlarda kalabalık grupların giderek arttığını belirten Edirneli Levent Yaçı, sosyal mesafe kuralının ortadan kalktığını söyledi. Dilay Dağdeviren adlı vatandaş da aşıdan dolayı halkın rehavete kapıldığına değinerek, kapalı ortamlarda bir masada 6 kişinin dahi oturduğunu ifade etti.

Edirneli Recep Işılak da, halkın son dönemde dikkatsiz olduğunu söyledi.

(Halil Dağ - Hüseyin Çanlı - Özlem Ceylan - Şener Urfa-İHA)

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