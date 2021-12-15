Trakya'da vaka sayıları arttı, yoğunluk haritası kırmızıya büründü

KIRKLARELİ (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son koronavirüs tablosuna göre, Kırklareli nüfusa oranla vaka sayısı en fazla artan 2'nci il oldu. Kırklareli'ni sırasıyla Edirne ve Tekirdağ takip etti. Birbirine komşu 3 kent, yoğunluk haritasında da kırmızıya döndü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 27 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları tablosunda; Kırklareli'de 379,83 olan vaka sayısı 456,13'e, Edirne'de 212,13 olan vaka sayısı 278,59'a, Tekirdağ'da 288,14 olan vaka sayısı ise 336,43'e yükseldi. Kırklareli, nüfusa oranla vaka sayısı en fazla artan 2'nci il oldu. Kırklareli'ni ise sırasıyla Edirne ve Tekirdağ izledi. Tablonun ardından 3 kent, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritasında kırmızıya döndü.

Esmanur Turan ise, "Maske ve mesafe kurallarına uymuyoruz, halkımız biraz bilinçsiz davranıyor. Halkımız da kalabalık dolaşmaya, kalabalık ortamlarda bulunmayı çok seviyor. Edirne de zaten kalabalıklaşmaya başladı, özellikle cuma günü yabancılar geliyor. Bundan da kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.