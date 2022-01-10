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Trakya'da vaka sayıları arttı

Trakya'da vaka sayıları arttı
AA / Salih Baran - Haberler | Güncel

Trakya'da vaka sayıları önceki verilere göre arttı.

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da vaka sayıları önceki verilere göre arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25-31 Aralık illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Edirne ve Kırklareli vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 kent arasında yer aldı.

Verilere göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen 329,11'lik vaka sayısı 428,44'e çıktı.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre yükseliş yönlü oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar son verilere göre arttı.

Kırklareli'nde her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 468,85'ten 590,21'e yükseldi.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı da 333'ten 387,12'ye çıktı.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle:

30 Ekim-5 Kasım6 - 12 Kasım13-19 Kasım20-26 Kasım27 Kasım - 3 Aralık4-10Aralık11-17 Aralık18- 24 Aralık25-31 Aralık
Edirne198,64178,64159,16212,13278,59311,95306,80329,11428,44
Kırklareli272,85325,93308,51379,83456,13467,74445,63468,85590,21
Tekirdağ281,85313,95262,61288,1336,43358,63351,32333,00387,12

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

 İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

 Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

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AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri

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