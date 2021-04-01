Trakya'da vaka artışında 3 il arasında lider Kırklareli
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Trakya'da vaka artışında 3 il arasında lider Kırklareli

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Güncel

Trakya'da vaka artışında 3 il arasında lider Kırklareli Vakaların attığı Kırklareli'nde vatandaşlar tedirgin Vakaların arttığı Kırklareli'nde vatandaşlar tedbir anlamında tam uyum sağlanmasını bekliyor.

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Trakya'da vaka artışında 3 il arasında lider Kırklareli

Vakaların attığı Kırklareli'nde vatandaşlar tedirgin

KIRKLARELİ - Vakaların arttığı Kırklareli'nde vatandaşlar tedbir anlamında tam uyum sağlanmasını bekliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan, 100 bin nüfusa karşı gelen haftalık vaka sayısına göre Kırklareli geride kalan haftalara oranla artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta 155.09 olan vaka sayısı Kırklareli'nde 20-26 Mart tarihleri arasında 298.28'e yükseldi.

Vakaların artış sebebinin havaların ısınmaya başladığı olduğunu belirten Mevlüt Tunç isimli vatandaş, "Vakaların artış sebebi havaların ısınması, bir yandan da mavi, sarı, turuncu, kırmızı olarak kategorilere bölünmesi. Mavi, sarı, turuncu olması insanlarda rahatlık oluştu. Cumartesi günleri de yasak kalkınca vatandaşlarımız pikniklere ve benzeri etkinliklere katıldı ve vakalar artışa geçti. Maske, mesafe ve temizlik kurallara uyarak daha dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.

Trakya'da vaka artışında 3 il arasında lider Kırklareli
Trakya'da vaka artışında 3 il arasında lider Kırklareli
Trakya'da vaka artışında 3 il arasında lider Kırklareli
Trakya'da vaka artışında 3 il arasında lider Kırklareli
Trakya'da vaka artışında 3 il arasında lider Kırklareli
Trakya'da vaka artışında 3 il arasında lider Kırklareli
Trakya'da vaka artışında 3 il arasında lider Kırklareli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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