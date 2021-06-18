Trakya'da uzun süredir düşüşte olan vaka sayıları artışa geçti
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Trakya'da uzun süredir düşüşte olan vaka sayıları artışa geçti

Trakya'da uzun süredir düşüşte olan vaka sayıları artışa geçti
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları geçen haftaya göre yükseldi.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları geçen haftaya göre yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Edirne, risk haritasında "düşük riskli illeri" simgeleyen "mavi" rengini korudu.

Kent son verilere göre en az vaka sayısı olan illerden olmasına rağmen vaka sayısı geçen haftaya göre arttı.

İlde geçen hafta her 100 bin kişide 13,69 olan vaka sayısı 16,43'e yükseldi.

-Kırklareli ve Tekirdağ'daki durum

"Yüksek riskli iller" (turuncu) kategorisinde yer alan Kırklareli'nde geçen hafta her 100 bin kişide 50,51 olan vaka sayısı 58,05'e "orta riskli iller" (sarı) kategorisindeki Tekirdağ'da geçen hafta 49,57 olan vaka sayısı 49,86'a yükseldi.

Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından bu haftaya kadar azalma devam ediyordu, son verilerde ise 3 kentte de bir miktar vaka artışının olduğu görüldü.

Trakya'daki son haftalarda vaka sayıları değişimi şöyle gerçekleşti:

1-7 Mayıs8-14 Mayıs15-21 Mayıs22-28 Mayıs29 Mayıs- 4 Haziran5 - 11 Haziran
Edirne204,5382,1662,5429,4313,6916,43
Kırklareli287,23153,43108,6478,5150,5158,05
Tekirdağ318,48132,8390,8458,9249,5749,86
-Aşılama ne durumda

Aşılamada Edirne Valisi Ekrem Canalp'in de belirttiği gibi Edirne nüfusuna oranla en çok doz aşı yapılan il olarak bu özelliğini koruyor. Kırklareli en çok doz aşı yapılan ilk 10 il arasında Tekirdağ ise orta sıralarda yer alıyor.

Aşılamanın başladığı tarihten bugüne kadar Edirne'de 302 bin 61, Kırklareli'nde 252 bin 924, Tekirdağ'da ise 535 bin 667 doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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