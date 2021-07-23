Trakya'da uygulanan aşı sayısı 1 milyon 865 bin doza yaklaştı
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Trakya'da uygulanan aşı sayısı 1 milyon 865 bin doza yaklaştı

Trakya'da uygulanan aşı sayısı 1 milyon 865 bin doza yaklaştı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Trakya'da 1 milyon 863 bin 328 doz aşı yapıldı.

Trakya'da 1 milyon 863 bin 328 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 63,08, ikinci doz ortalaması ise yüzde 34,86 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 77,3, Edirne'de yüzde 77, Tekirdağ'da yüzde 72,4 olarak açıklandı.

Hedef nüfusa oranla, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Kırklareli 3'üncü, Edirne 4'üncü, Tekirdağ da 9'uncu sırada yer aldı.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar Edirne'de 476 bin 269, Tekirdağ'da 984 bin 704, Kırklareli'nde ise 402 bin 355 doz aşı uygulandı.

Kırklareli ve Tekirdağ, en çok aşı yapılan iller listesindeki yerini korumayı başarırken, önceki hafta listede 11'inci sırada yer alan Tekirdağ, 9'uncu sıraya yükseldi.

Tekirdağ'ın aşılamadaki başarısı, vaka sayısına da olumlu yansıdı.

3-9 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 27,75 olan Tekirdağ'da, artan aşılama oranıyla 10-16 Temmuz'da vaka sayısı 20,88'e geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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