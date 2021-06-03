Trakya'da UMKE gönüllülerinin katılımıyla "Temel Eğitim Tatbikatı" gerçekleştirildi
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Trakya'da UMKE gönüllülerinin katılımıyla "Temel Eğitim Tatbikatı" gerçekleştirildi

Trakya'da UMKE gönüllülerinin katılımıyla 'Temel Eğitim Tatbikatı' gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya'daki UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) gönüllülerinin katılımıyla Edirne'de "Temel Eğitim Tatbikatı" düzenlendi.

Trakya'daki UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) gönüllülerinin katılımıyla Edirne'de "Temel Eğitim Tatbikatı" düzenlendi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 66 gönüllüye ilk olarak temel eğitim verildi.

Uzmanlar tarafından verilen 5 günlük eğitimin ardından 3 gün sürecek tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta sahra hastanesi kurulumu ve işletilmesi, enkaz altında yaralı medikal kurtarması, çoklu trafik kazası, triaj ve olay yeri yönetimi ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehdit vakaları tatbik edildi.

Trakya'da UMKE gönüllülerinin katılımıyla 'Temel Eğitim Tatbikatı' gerçekleştirildi
Trakya'da UMKE gönüllülerinin katılımıyla 'Temel Eğitim Tatbikatı' gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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