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Trakya'da ücretsiz SMA taraması başladı

Trakya'da ücretsiz SMA taraması başladı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sağlık Bakanlığınca yeni evlenen çiftlere ve anne baba olmayı planlayan ailelere yönelik uygulamaya konulan ücretsiz Spinal Muskuler Atrofi (SMA) taraması başladı.

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sağlık Bakanlığınca yeni evlenen çiftlere ve anne baba olmayı planlayan ailelere yönelik uygulamaya konulan ücretsiz Spinal Muskuler Atrofi (SMA) taraması başladı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinesinde vatandaşlar, SMA taramasından geçmek için aile sağlığı merkezlerine başvuruyor.

Aile Sağlığı Merkezlerine gelen çiftlere, SMA taraması yapıldı.

2 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde tarama yaptıran Mert Özbek, AA muhabirine, uygulamayı olumlu bulduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Gelecekte büyük sorunların yaşanmaması adına önceden böyle önlemlerin alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Özbek, "Bizim için güzel bir uygulama. Keşke daha önce yapılsaydı, Herkes önlemini önceden alması gerekiyor. İleri de daha fazla sıkıntı yaşanmaması için herkes için gerekli bir uygulama." diye konuştu.

Ücretsiz tüm aile hekimliklerinde yürütülecek program sayesinde anne baba adayları, bebek sahibi olmadan önce bebeğin SMA riski taşıyıp taşımayacağını öğrenebilecek.

SMA riski ortaya çıkan anne baba adaylarına da uzmanlar tarafından danışmanlık yapılacak.

Uygulama Edirne ve Tekirdağ'da da devam ediyor.

Trakya'da ücretsiz SMA taraması başladı

Trakya'da ücretsiz SMA taraması başladı

Trakya'da ücretsiz SMA taraması başladı

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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