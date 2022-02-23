Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 599 bin 238 olarak açıklandı

EDİRNE (AA) - Trakya'da ocak ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 599 bin 238'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünce, motorlu kara taşıtları istatistiklerine ilişkin istatistik yayımlandı.

Buna göre Türkiye'de ocak ayında 75 bin 829 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Edirne'de, trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak sonu itibarıyla 169 bin 114 oldu. Tekirdağ'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak sonu itibarıyla 289 bin 642 olurken Kırklareli'nde 140 bin 482'e ulaştı.