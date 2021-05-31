Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 587 bin 666 oldu
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Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 587 bin 666 oldu

Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 587 bin 666 oldu
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünce, Trakya'da nisan ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısının 587 bin 666 olduğu bildirildi.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünce, Trakya'da nisan ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısının 587 bin 666 olduğu bildirildi.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de nisan ayında 102 bin 461 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Edirne'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 166 bin 507, Tekirdağ'da 282 bin 630, Kırklareli'nde 138 bin 529 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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