Trakya'da temmuz ayında 8 bin 518 konut satıldı
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Trakya'da temmuz ayında 8 bin 518 konut satıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da da bir ayda 8 bin 518 konut satışı gerçekleştirildi.

Trakya'da temmuz ayında 8 bin 518 konut satıldı
17.08.2020 11:35 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:10

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da da bir ayda 8 bin 518 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, ülke genelinde temmuz ayında satılan konut sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 20.7, 2019 yılının temmuz ayına göre ise yüzde 124.3 arttı.

Trakya'daki satışlarda ise, Tekirdağ 5 bin 944 konut ile bölgedeki konut satışlarında birici sırada yer alırken, 1387 konut ile Kırklareli ikinci, 1187 konut ile Edirne'de üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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