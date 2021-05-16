Trakya'da "tam kapanma" sürecinin son gününde de sessizlik hakim

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin son gününde de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri sakinliğini koruyor.