KIRKLARELİ - Trakya'da "tam kapanma" sürecinin son gününde denetimler sürüyor

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin son gününde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin son gününde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araçları kontrol ediyor.

Muafiyet, şehirlerarası seyahat izin ve görev belgeleri, Hayat Eve Sığar (HES) kodu başta olmak üzere genel asayişi de içine alan denetimlerde, tedbirlere uymadığı belirlenen vatandaşlar hakkında tutanak tutuluyor.

Kent genelinde alışveriş merkezlerinin otoparkları ile mesire alanların girişleri kapalı tutuluyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" devam ediyor.

Kentte, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere birçok noktada denetim yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde denetimde bulunuyor. Denetim noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri ile HES kodları kontrol ediliyor.

Polis ekipleri, izin belgesi bulunmayan vatandaşlar hakkında tutanak düzenliyor.

Tekirdağ'da ise polis ekipleri, olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop