Trakya'da "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim
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Trakya'da "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, kısıtlamalar nedeniyle cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreci nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, kısıtlamalar nedeniyle cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda, izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.

Polis ekipleri de denetim yapıyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de sürece riayet edildiği gözlendi.

Kentte kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de boş kaldı.

İzinli olanlar ve zaruri ihtiyaçlarını gideren vatandaşların dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Trakya'da 'tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim
Trakya'da 'tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim
Trakya'da 'tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim
Trakya'da 'tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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