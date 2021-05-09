Trakya'da "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" sürecinde tedbirlere uyuluyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma" sürecinde tedbirlere uyuluyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "tam kapanma" sürecinde cadde ve sokaklarda sessizlik devam ediyor.

Edirne'de cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor. Trafikte ise az da olsa Anneler Günü hareketliliği göze çarpıyor. Özenle hazırlanan buketler annelerin adreslerine teslim edilmek için yola çıkıyor.

Kırklareli'nde de tam kapanma sürecine riayet edildiği gözlendi. Kentte kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı.

Marketlerin kapalı olması nedeniyle de düne göre araç ve insan yoğunluğunun en aza indiği görüldü.

İzinli olanların dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin