Trakya'da "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim
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Trakya'da "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim

Trakya'da 'tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde cadde ve sokaklarda sessizlik devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde cadde ve sokaklarda sessizlik devam ediyor.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor. Polis ekipleri de denetim yapıyor.

Kırklareli'nde de kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı.

Bademlik Mahallesi'nde ise halk pazarının açık olması nedeniyle araç ve yaya trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

İzinli olanlar ve zaruri ihtiyaçlarını giderenlerin dışında kısıtlamaya kısmen uyulduğu gözlendi.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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