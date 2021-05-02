Trakya'da "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde cadde ve sokaklarda sessizlik devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde cadde ve sokaklarda sessizlik devam ediyor.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddeleri sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor. Polis ekipleri de denetim yapıyor.

Kırklareli'nde de sürece riayet edildi. Kentte kısıtlama nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı.

Marketlerin kapalı olması nedeniyle de düne göre araç ve insan yoğunluğunun azaldı.

İzinli olanlar ve zaruri ihtiyaçlarını giderenlerin dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uyuluyor.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran