Trakya'da "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor
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Trakya'da "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor

Trakya'da 'tam kapanma' sürecinde denetimler devam ediyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Trakya'da polis ekipleri Ramazan Bayramı'nda da denetimlerini sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Trakya'da polis ekipleri Ramazan Bayramı'nda da denetimlerini sürdürüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araçları kontrol ediyor, marketlere araçlarıyla gelen vatandaşları denetliyor.

Muafiyet, şehirlerarası seyahat izin ve görev belgeleri, Hayat Eve Sığar (HES) kodu başta olmak üzere genel asayişi de içine alan denetimlerde, tedbirlere uymadığı belirlenen vatandaşlara idari para cezası uygulanıyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" devam ediyor.

Kentte, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere birçok noktada denetim yapılıyor.

Ana caddelerin yanı sıra market güzergahlarında da polis ekipleri denetimde bulunuyor. Denetim noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri de kontrol ediliyor.

Tekirdağ'da ise polis ekipleri, olası ihlallere karşı sık sık denetim yaptı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, normal zamanlarda yaya yoğunluğu bulunan Hükümet ve Cumhuriyet caddeleri ile sahil kesimi de sessizliğe büründü.

Kentte ekipler, marketlere araçlarıyla gelen vatandaşları da kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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