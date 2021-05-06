KIRKLARELİ - "Tam kapanma" sürecinde denetimler artarak devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Trakya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Trakya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araçları kontrol ediyor, marketlere araçlarıyla gelen vatandaşları denetliyor.

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresi, mesire yerleri, park ve bahçeler ile alışveriş merkezlerinin otoparkları trafiğe kapalı bulunuyor.

Muafiyet, şehirlerarası seyahat izin ve görev belgeleri, Hayat Eve Sığar (HES) kodu başta olmak üzere genel asayişi de içine alan denetimlerde, tedbirlere uymadığı belirlenen vatandaşlara idari para cezası kesiliyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" devam ediyor.

Kentte, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere birçok noktada denetim yapılıyor.

Ana arterlerin yanı sıra market güzergahlarında da polis ekipleri denetimde bulunuyor. Denetim noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri de kontrol ediliyor.

Tekirdağ'da polis ekipleri, olası ihlallere karşı sık sık denetim yaptı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, normal zamanlarda yaya yoğunluğu bulunan Hükümet ve Cumhuriyet caddeleri ile sahil kesimi de sessizliğe büründü.

Kentte, ekipler, marketlere araçlarıyla gelen vatandaşları da kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin