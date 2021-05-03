Trakya'da "tam kapanma" sürecinde aşılama çalışmaları sürüyor
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Trakya'da "tam kapanma" sürecinde aşılama çalışmaları sürüyor

Trakya'da 'tam kapanma' sürecinde aşılama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Trakya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için sürdürülen program kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Trakya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için sürdürülen program kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Kovid-19 mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde de aşı randevusu alan vatandaşlar, kısıtlamadan muaf tutuldu.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubunda sisteme tanımlanan vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan vatandaşlardan Ali Kemal Olgun, AA muhabirine, uzun zamandır bugünü beklediğini ve aşı olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kısıtlamaların aşılama çalışmalarına engel olmadığını ifade eden Olgun, tüm vatandaşların aşılarını olması gerektiğini kaydetti.

Trakya'da 678 bin 190 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Trakya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar 678 bin 190 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" internet sitesinde yer alan verilere göre, Trakya'da en çok aşı 325 bin 533 ile Tekirdağ'da uygulandı.

Edirne'de 194 bin 521, Kırklareli'nde ise 158 bin 136 aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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