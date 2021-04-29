Trakya'da "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı
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Trakya'da "tam kapanma" öncesi yoğunluk arttı

Trakya'da 'tam kapanma' öncesi yoğunluk arttı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde araç ve yaya yoğunluğu yaşanıyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde araç ve yaya yoğunluğu yaşanıyor.

Edirne'de 18 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar caddelerde kalabalık oluşturdu.

Kent sakinleri, Saraçlar, Çilingirler ve Balıkpazarı caddelerindeki iş yerlerinden alışveriş yaptı.

Kırklareli

Kırklareli'nde tam kapanma öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar cadde ve meydanlarda hareketliliği arttırdı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki kuruyemiş, pastane, banka şubeleri ile kozmetik ürünlerinin satıldığı işletmeler önündeki kuyruk dikkati çekti.

Bazı vatandaşların ise maske takmadığı görüldü.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve işletmelerdeki denetimlerini artırdı.

Ekipler özellikle banka şubeleri ile kuruyemiş işletmelerinin önünde bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da semt pazarı, kuruyemiş ve pastane gibi birçok alanda insan yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar özellikle Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda hareketliliği arttırdı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve işletmelerde denetim yaptı.

Ekipler vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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