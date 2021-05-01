Trakya'da "tam kapanma" nedeniyle denetimler arttı
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Trakya'da "tam kapanma" nedeniyle denetimler arttı

Trakya'da 'tam kapanma' nedeniyle denetimler arttı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bölgede polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya kontrollerinin yanı sıra araçlarda da denetim yapıyor.

Edirne'de polis ekipleri kent genelinde hem yayalar hem de belirlenen noktalarda dışarı çıkan sürücüler ile yolcuların izin belgelerini kontrol ediyor.

İzin belgelerini ibraz edemeyen sürücülere idari para cezası uygulanıyor.

Kırklareli'nde de yoğun denetimler sürüyor. Kentte Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere birçok noktada denetim yapılıyor.

Ana arterlerin yanı sıra market güzergahlarında da polis ekipleri denetimde bulunuyor.

Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.

İzin belgesi olmayanlara idari para cezası veriliyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Meydanı ve Polisevi önünde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor, belgesi olmayanlara cezai işlem uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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