Trakya'da "tam kapanma" nedeniyle denetimler arttırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya'da "tam kapanma" nedeniyle denetimler arttırıldı

Trakya'da 'tam kapanma' nedeniyle denetimler arttırıldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler sıklaştırıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimler sıklaştırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Trakya'da polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya kontrollerinin yanı sıra araçlarda da denetim yapıyor.

Edirne'de polis ekipleri kent genelinde hem yayalar hem de belirlenen noktalarda dışarı çıkan sürücüler ile vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Kuralara uymayan sürücülere idari para cezası veriliyor.

Kırklareli'nde de denetimler sıklaştırıldı. Kentte Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere birçok noktada denetim yapılıyor.

Denetimlerde, kontrol noktalarında durdurulan sürücülerin izin belgeleri ve HES kodları kontrol ediliyor.

İzin belgesi olmayanlara idari para cezası veriliyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Meydanı ve Polisevi önünde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor, belgesi olmayanlara cezai işlem uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

17 günlük tam kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
17 günlük tam kapanma başladı, polis İstanbul'dan Trakya'ya gelen tüm yolları kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Hulusi Akar Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hakan Altun Serenay Sarıkaya Nesrin Cavadzade
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trakya'da "tam kapanma" nedeniyle denetimler arttırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:58:44. #1.14#

title