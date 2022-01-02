Trakya'da son yağışlar nehirlerin debisini artırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trakya'da son yağışlar nehirlerin debisini artırdı

Trakya'da son yağışlar nehirlerin debisini artırdı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri aralık ayında başlayan sağanak ile arttı.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri aralık ayında başlayan sağanak ile arttı.

Bölgede son dönemde etkili olan yağışlarla, kentin önemli su havzalarından Meriç Nehri'nde su seviyesinde önemli artış meydana geldi.

Yaz aylarında bazı bölgeleri kuruma noktasına gelen nehir, sağanaklarla mevsim normalleri seviyesinde akmaya başladı.

Nehrin, 1 Aralık'ta yapılan ölçümde 88 metreküp/saniye olan debisinin son ölçümde yaklaşık 5 kat artarak 406 metreküp/saniyeye çıktığı belirlendi.

Su seviyesinin artmasıyla, kurak dönemde nehir yatağında oluşan kum adacıkları da gözden kayboldu.

Tunca Nehri debisi ise aralık başında 7 metreküp/saniye iken, son yağışlarla birlikte 28 metreküpe ulaştı.

Trakya'da son yağışlar nehirlerin debisini artırdı

Trakya'da son yağışlar nehirlerin debisini artırdı

Trakya'da son yağışlar nehirlerin debisini artırdı

Rektör Özkan: Asiye'nin ağza dal veren sinirlerde tahribat var

Rektör Özkan: Asiye'nin ağza dal veren sinirlerde tahribat var

 Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor

Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor

 Meriç Nehri'nde debi yükseldi, alarm seviyesi 'turuncuya' döndü

Meriç Nehri'nde debi yükseldi, alarm seviyesi "turuncuya" döndü

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title