Trakya'da sokak kısıtlaması kapsamında denetimler sürdürülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trakya'da sokak kısıtlaması kapsamında denetimler sürdürülüyor

Trakya'da sokak kısıtlaması kapsamında denetimler sürdürülüyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokak kısıtlamasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokak kısıtlamasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya kontrollerinin yanı sıra araçlarda da denetim yapıyor.

Edirne'de ekipler, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için sürücülerin evraklarını inceleyen ekipler, sokağa çıkma iznini ibraz edemeyen sürücülere idari işlem uyguladı.

Ayrıca marketlerin önünde alışveriş için yoğunluk oluşturan vatandaşlara da gerekli uyarılar yapıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de ekipler denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Kent giriş ve çıkışları başta olmak üzere, Özgürlük, Demokrasi ve Cumhuriyet meydanları ile bazı cadde ve sokaklarda denetim yapıldı.

Tedbirlere uymayanlar hakkında tutanak düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulamalarda durdurduğu araçlarda, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Tekirdağ'da ise kontrollerde bireylerden salgın kurallarına uymaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Gri pasaport düzenledikleri kişileri yurt dışına çıkaran zanlılardan 2'si tutuklandı
Gri pasaport düzenledikleri kişileri yurt dışına çıkaran zanlılardan 2'si tutuklandı
Son dakika: Gri Pasaport şebekesine operasyon
Son dakika: Gri Pasaport şebekesine operasyon
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Mustafa Şentop Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trakya'da sokak kısıtlaması kapsamında denetimler sürdürülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 12:48:56. #1.16#

title