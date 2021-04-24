Trakya'da sokak kısıtlaması kapsamında denetimler sürdürülüyor

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokak kısıtlamasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokak kısıtlamasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya kontrollerinin yanı sıra araçlarda da denetim yapıyor.

Edirne'de ekipler, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için sürücülerin evraklarını inceleyen ekipler, sokağa çıkma iznini ibraz edemeyen sürücülere idari işlem uyguladı.

Ayrıca marketlerin önünde alışveriş için yoğunluk oluşturan vatandaşlara da gerekli uyarılar yapıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de ekipler denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Kent giriş ve çıkışları başta olmak üzere, Özgürlük, Demokrasi ve Cumhuriyet meydanları ile bazı cadde ve sokaklarda denetim yapıldı.

Tedbirlere uymayanlar hakkında tutanak düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulamalarda durdurduğu araçlarda, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Tekirdağ'da ise kontrollerde bireylerden salgın kurallarına uymaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran