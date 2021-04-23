Trakya'da sokak kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen denetimde markete otomobiliyle gidenlere ceza uygulandı
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Trakya'da sokak kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen denetimde markete otomobiliyle gidenlere ceza uygulandı

Trakya'da sokak kısıtlaması kapsamında gerçekleştirilen denetimde markete otomobiliyle gidenlere ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokak kısıtlamasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokak kısıtlamasına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri, "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" kapsamında denetim yaptı, kurallara uymayan vatandaşları uyardı.

Edirne'de ana arterlerde denetim gerçekleştiren ekipler sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlama kapsamında girişi yasak olan market otoparkına araç park eden 2 sürücüye idari ceza uygulandı.

Denetimlerde bireyler salgın kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de ekipler denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

Kent giriş ve çıkışları başta olmak üzere, Özgürlük, Demokrasi ve Cumhuriyet meydanları ile bazı cadde ve sokaklarda denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulamalarda durdurduğu araçlarda, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Tekirdağ'da ise kontrollerde bireylerden salgın kurallarına uymaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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