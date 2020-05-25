Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sessizlik hakim - EDİRNE/KIRKLARELİ/
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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sessizlik hakim - EDİRNE/KIRKLARELİ/

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın işlek cadde ve sokaklarında sessizlik hakim.Edirne'de cadde ve sokaklar, bayramın ikinci gününde de boş kaldı.

25.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:01

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın işlek cadde ve sokaklarında sessizlik hakim.

Edirne'de cadde ve sokaklar, bayramın ikinci gününde de boş kaldı.

Kentin işlek cadde ve kavşaklarında görevli polis ekipleri, dışarıdaki vatandaşların belge ve kimliklerini kontrol etti, işlerini bitirip kısa sürede evlerine dönmeleri uyarısında bulundu.

Ayrıca tarlaya giden çiftçilerin de Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleri ve kimlik kontrolleri yapıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde meydanlar boş kaldı.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, en sakin günlerinden birini yaşıyor. Polis ekipleri araçlarda belge ve kimlik kontrolü yaptı.

Tekirdağ'da da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı ve Hükümet Caddesi ile sahil kesimi sakinliğiyle dikkati çekti.

Polis ekipleri dışarıda olanlara uyarılarda bulundu.

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sessizlik hakim - EDİRNE/KIRKLARELİ/

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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