Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik yaşandı
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Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik yaşandı

14.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:50
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik yaşandı

Trakya'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik yaşandı.

Trakya'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik yaşandı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle cuma saat 21.00'de başlayıp bu sabah 05.00'de sona eren kısıtlamanın ardından Edirne'deki sokak ve caddelerde hareketlilik gözlendi.

Sağanağa rağmen Selimiye Meydanı ve çevresiyle Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde insan hareketliliği yaşandı.

Vatandaşlar açılan işletmelerden alışveriş yaptı. Vatandaşların çoğunun maske ve mesafe kuralına riayet ettiği görüldü.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da kent merkezlerinde yağış nedeniyle Edirne'ye göre daha az bir hareketlilik gözlendi.

Kent meydanları ve çevresinde mesaisine gidenler ve alışverişe çıkanların hareketliliği dışında sakin bir gün geçiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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